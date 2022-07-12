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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЫ БЕЛАРУСИ И КЫРГЫЗСТАНА ОБСУДИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
14:12 12.07.2022
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко и премьер-министр Кыргызстана Акылбекм Жапаров обсудили по телефону вопросы сотрудничества, а также реализации совместных проектов в промышленности в рамках ЕАЭС.
Как сообщает Telegram-канал правительства Беларуси, главы правительств также обсудили подготовку к проведению заседания Евразийского межправительственного совета, который состоится 25-26 августа 2022 года в Чолпон-Ате.
Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества по всему спектру белорусско-кыргызских отношений.
В январе-мае 2022 года товарооборот между Беларусью и Кыргызстаном увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40,7% и составил $43,2 млн.
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