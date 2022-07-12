Премьер-министр Беларуси Роман Головченко и премьер-министр Кыргызстана Акылбекм Жапаров обсудили по телефону вопросы сотрудничества, а также реализации совместных проектов в промышленности в рамках ЕАЭС.

Как сообщает Telegram-канал правительства Беларуси, главы правительств также обсудили подготовку к проведению заседания Евразийского межправительственного совета, который состоится 25-26 августа 2022 года в Чолпон-Ате.

Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества по всему спектру белорусско-кыргызских отношений.

В январе-мае 2022 года товарооборот между Беларусью и Кыргызстаном увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40,7% и составил $43,2 млн.