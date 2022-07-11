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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЗАВОД «АТЛАНТ» И ИНДОНЕЗИЙСКАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ СТАЛИ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ПАРТНЕРАМИ


11:52 12.07.2022

Группа компаний MODENA рассматривает Беларусь в качестве регионального хаба для продвижения своих интересов на постсоветском пространстве. Об этом заявил исполнительный вице-президент группы, стратегический советник члена парламента Индонезии Майкл Йизхар, который посетил нашу страну с деловым визитом 4-7 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве инвестиций и приватизации, на первом этапе сотрудничества с ЗАО «Атлант» индонезийские партнеры готовы инвестировать в белорусскую экономику порядка $85 млн, впоследствии – до $150 млн.

«У Беларуси светлое будущее с большими промышленными возможностями для разработки программного и аппаратного обеспечения и простотой инвестирования, – отметил в соцсетях Майкл Йизхар по итогам поездки. – Я надеюсь, что наша инициатива здесь побудит другие корпорации рассматривать Беларусь в качестве своего следующего индустриального хаба».

Во время визита вице-президент MODENA также встретился с руководством ООО «Бремино групп», Парка высоких технологий, Индустриального парка «Великий камень», СЭЗ «Брест», СП ОАО «Брестгазоаппарат», Барановичского станкостроительного завода. В ходе встреч обсуждались возможности участия индонезийских партнеров в производстве электросамокатов, реализации концепции «умный город», поднимались темы сотрудничества в сферах IT, логистики.

Тесная работа НАИП и группы компаний MODENA началась весной 2022 года. Агентство снабжало партнеров информацией об условиях ведения бизнеса в Беларуси, оказывало консультационные услуги, а также сопровождало делегацию ходе визита в Минск. Оценивая результаты своей поездки в Беларусь, Майкл Йизхар выразил особую благодарность директору Агентства Дмитрию Красовскому и его заместителю Алексею Пушкареву.

MODENA занимается производством бытовой техники в рамках концепции «умного дома», систем электропитания на основе солнечной энергии, промышленной и медицинской техники. По итогам 2021 года товарооборот группы составил $8,8 млрд., география поставок продукции охватывает 92 страны. Головной офис MODENA расположен в Индонезии, центры разработок имеются также в Китае, Сингапуре. Созданы 11 региональных офисов и ряд совместных предприятий в таких странах, как Узбекистан, Бразилия, Мексика, Алжир.
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