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АМЕРИКАНСКИЙ БРОКЕР IBKR ВВЕЛ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ ИЗ БЕЛАРУСИ


10:54 12.07.2022

Американский брокер Interactive Brokers (IBKR) запретил клиентам из Беларуси открывать новые позиции с ценными бумагами Евросоюза, сообщили в понедельник в компании.

"Правительства США, Великобритании, ЕС и других стран ввели санкции против России и Беларуси в ответ на обострение ситуации на Украине. В их число входят санкции ЕС, запрещающие продажу или передачу ценных бумаг ЕС, выпущенных после 12 апреля 2022 года, гражданам России или Беларуси или лицам, находящимся в этих странах. Чтобы соответствовать этим санкциям ЕС, IBKR ограничил граждан или резидентов России и Беларуси, а также юридических лиц, размещенных в этих странах, на открытие новых позиций (длинных или коротких) по ценным бумагам ЕС", - говорится в сообщении, которое цитирует агентство «Интефаркс».

Кроме того, входящие и исходящие переводы также ограничены.

Ограничения вступают в силу с 13 июня.
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