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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КРУПНАЯ ТУРЕЦКАЯ КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ В СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ СЕЛЬХОЗОТРАСЛИ
09:20 12.07.2022
Руководство администрации СЭЗ «Гродноинвест» и крупного турецкого производителя и импортера химической продукции 11 июля обсудили инвестиционное и торгово-экономическое сотрудничество.
Как сообщает сайт СЭЗ, на встрече обсуждались перспективы взаимодействия компании с резидентами СЭЗ «Гродноинвест», а также преимущества реализации инвестиционных проектов с использованием специального правового режима СЭЗ. Проведены переговоры о перспективах реализации в СЭЗ «Гродноинвест» инвестиционного проекта по организации производства химических изделий для сельскохозяйственной отрасли.
Администрация СЭЗ «Гродноинвест» активно сотрудничает с деловыми кругами Турции. В феврале этого года в онлайн-формате прошла презентация инвестиционных возможностей СЭЗ «Гродноинвест» для турецкого бизнеса. В ноябре 2021 года состоялся визит главы администрации СЭЗ Дмитрия Рожкова в составе делегации Гродненской области в Турцию, в ходе которого обсуждались вопросы промышленной кооперации и реализации новых инвестиционных проектов.
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