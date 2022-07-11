Руководство администрации СЭЗ «Гродноинвест» и крупного турецкого производителя и импортера химической продукции 11 июля обсудили инвестиционное и торгово-экономическое сотрудничество.

Как сообщает сайт СЭЗ, на встрече обсуждались перспективы взаимодействия компании с резидентами СЭЗ «Гродноинвест», а также преимущества реализации инвестиционных проектов с использованием специального правового режима СЭЗ. Проведены переговоры о перспективах реализации в СЭЗ «Гродноинвест» инвестиционного проекта по организации производства химических изделий для сельскохозяйственной отрасли.

Администрация СЭЗ «Гродноинвест» активно сотрудничает с деловыми кругами Турции. В феврале этого года в онлайн-формате прошла презентация инвестиционных возможностей СЭЗ «Гродноинвест» для турецкого бизнеса. В ноябре 2021 года состоялся визит главы администрации СЭЗ Дмитрия Рожкова в составе делегации Гродненской области в Турцию, в ходе которого обсуждались вопросы промышленной кооперации и реализации новых инвестиционных проектов.