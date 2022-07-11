Около 115 тысяч иностранцев воспользовались белорусским "безвизом". Об этом сообщает Telegram-канал Госпогранкомитета Беларуси.

Согласно информации, с 15 апреля возможностью безвизового въезда в Беларусь воспользовались 75 тыс. 605 граждан Литвы, 9 тыс. 336 неграждан и 29 тыс. 024 гражданина Латвии.

С 1 июля начал действовать безвизовый режим для граждан Польши, следующих через белорусско-польский участок границы. За десять дней в нашу страну проследовало около полутысячи граждан Польши, и только за выходные — более 200.

За минувшие выходные с 8 по 10 июля в Беларусь въехало 6517 иностранцев: 4180 граждан Литвы, 676 граждан и 445 неграждан Латвии, граждан Польши —216.