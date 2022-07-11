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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО И ПУТИН ОБСУДИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТРАНЗИТ
14:06 11.07.2022
Лукашенко и Путин обсудили сегодня по телефону калининградский транзит, ход «специальной военной операции» и ситуацию на постсоветском пространстве.
Еще одной из центральных тем, обсуждение которой заняло много времени, стали поставки российских энергоносителей в Европу. Путин проинформировал складывающейся ситуации. Он отметил, что в связи с многочисленными сложностями накануне зимнего периода - большого дефицита и серьезной обстановки с поставками в целом - Россия готова выполнить свои обязательства и по желанию стран Западной Европы обеспечить поставки природного газа и других энергоносителей.
Важными темами беседы стали также поставки белорусских товаров через порты Санкт-Петербурга и строительство белорусского порта в Бронке.
Кроме того, в развитие переговоров во время недавней встречи Лукашенко и Путин продолжили обсуждение вопросов обеспечения обороны и безопасности двух стран.
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