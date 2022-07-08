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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БМЗ ЗА ПОЛГОДА ПОСТАВИЛ В КАЗАХСТАН МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ НА СУММУ БОЛЕЕ $12 МЛН
10:18 11.07.2022
ОАО «БМЗ – управляющая компания Холдинга «БМК» за январь-июнь 2022 года поставило в Казахстан металлопродукции на сумму более $12 млн. Об этом сообщил заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям, сбыту и управлению товаропроводящей сетью БМЗ Владимир Чаус на встрече с послом Казахстана в Беларуси Аскаром Бейсенбаевым, который 6 июля посетил холдинг.
«Для понимания, это в 10 раз больше всего объема за 2021 год. Также мы видим перспективу в поставках катанки. Первые пробные партии уже прошли экспертизу, есть положительные отзывы. Планируем выходить на промышленные объемы», - рассказал Владимир Чаус.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БМЗ, представители казахстанской делегации ознакомились с производством и основными видами продукции, выпускаемыми на заводе.
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