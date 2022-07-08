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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОБРАЗЦЫ БЕЛОРУССКОЙ ТЕХНИКИ ПРЕДСТАВИЛИ НА ВЫСТАВКЕ В ЗИМБАБВЕ
09:12 11.07.2022
Борона БПТД-4 производства «Бобруйскагромаш» была представлена к демонстрационному показу на выставке ADMA-2022 в Хараре дилером AFTRADE DMCC при поддержке лизинговой компании AFC.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш», БПТД-4 – это универсальное оборудование для предпосевной подготовки. Ее использование предупреждает высыхание земли, выравнивает её поверхность, позволяет быстро измельчить остатки растений, разбить комья земли, оставшиеся после вспашки, взрыхлить почву.
Выставка проходила с 30 июня по 2 июля 2022 года в столице Зимбабве.
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