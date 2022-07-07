ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга» представило свою технику на выставке-демонстрации сельскохозяйственной техники и технологий под открытым небом «День Липецкого поля-2022», которая прошла 8 июля 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, на выставочной площадке ООО «Липецкоблснаб», официального дилера спецмашин «АМКОДОР» в Липецкой области, были представлены: погрузчик универсальный с бортовым поворотом АМКОДОР 211; погрузчики универсальные АМКОДОР 308, АМКОДОР 352С и АМКОДОР 342C4; погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 332В; экскаватор-погрузчик АМКОДОР 732; полуприцеп многофункциональный АМКОДОР ПМФ-20.