Минский тракторный завод и Самарская область намерены развивать сотрудничество. Соответствующее соглашение подписали 8 июля 2022 года генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк и министр сельского хозяйства и продовольствия российского региона Николай Абашин.

Как сообщает Telegram-канал МТЗ, сотрудничество будет направлено на обеспечение организаций АПК Самарской области сельскохозяйственной техникой, запасными частями и услугами технического сервиса, на рассмотрение вопросов организации капитально-восстановительного ремонта техники (с установкой оригинальных запасных частей, а также технологией восстановления оригинальных деталей и узлов) и сдачу тракторный техники только через уполномоченную организацию, которая будет осуществлять ремонт.

Кроме того, стороны планируют сотрудничать в подготовке специалистов и проведении научных исследований.