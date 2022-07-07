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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МТЗ И САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ НАМЕРЕНЫ РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО
15:06 08.07.2022
Минский тракторный завод и Самарская область намерены развивать сотрудничество. Соответствующее соглашение подписали 8 июля 2022 года генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк и министр сельского хозяйства и продовольствия российского региона Николай Абашин.
Как сообщает Telegram-канал МТЗ, сотрудничество будет направлено на обеспечение организаций АПК Самарской области сельскохозяйственной техникой, запасными частями и услугами технического сервиса, на рассмотрение вопросов организации капитально-восстановительного ремонта техники (с установкой оригинальных запасных частей, а также технологией восстановления оригинальных деталей и узлов) и сдачу тракторный техники только через уполномоченную организацию, которая будет осуществлять ремонт.
Кроме того, стороны планируют сотрудничать в подготовке специалистов и проведении научных исследований.
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