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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БГУ И ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ


11:49 08.07.2022

БГУ и Воронежский государственный технический университет (ВГТУ) во время телемоста 7 июля подписали соглашение о сотрудничестве. Документ заверили руководители учреждений Андрей Король и Дмитрий Проскурин соответственно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, соглашение регламентирует взаимодействие сторон в области образования и науки и предусматривает различные формы сотрудничества.

В частности, планируется совместное выполнение научно-исследовательских проектов, поддерживаемых Российским научным фондом и Белорусским республиканским фондом фундаментальных исследований; проведение конференций, семинаров, симпозиумов, мастер-классов; взаимное участие сотрудников вузов в работе диссертационных советов в качестве экспертов.

В числе перспективных направлений в документе отмечены подготовка коллективных публикаций в высокорейтинговых журналах; чтение лекций; проведение зимних и летних школ университетов; подготовка совместных русскоязычных и англоязычных пособий для обучающихся и др.

Подписанное соглашение, как отметили участники церемонии, расширит сотрудничество белорусского и российского вузов. До настоящего времени отношения учреждений развивались через научные контакты отдельных подразделений. В этом году завершилась реализация проекта «Разработка математических моделей функционирования вязкоупругих биологических тканей с применением дробных операторов» с участием ученых-математиков БГУ и ВГТУ, также активно с российским вузом взаимодействовал НИИ Ядерных проблем БГУ.

Кроме того, стороны обсудили Дорожную карту по реализации ключевых направлений сотрудничества. Она включает около 40 тем совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области новых материалов, биотехнологий, экономической безопасности, физики, нелинейной оптики и др.

Воронежский государственный технический университет основан в 1956 году. В его состав входят 18 факультетов, две высшие научные школы, два центра коллективного пользования, инжиниринговый центр, девять базовых научно-образовательных центров, 100 лабораторий, а также филиал в г. Борисоглебск. Издается 23 научных журнала.

В вузе обучается свыше 22000 студентов, работает более 1100 сотрудников, в том числе 174 доктора наук, 584 кандидата.

Университет сотрудничает c более чем 50 вузами из 42 стран мира. ВГТУ входит в 450 лучших университетов в рейтинге QS, является 731 в мире по данным SCImago Institutions Rankings и 972 по данным Round University Rankings.
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