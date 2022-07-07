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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТОРГОВЫЙ ДОМ МТЗ В МОСКВЕ ПОСТАВИЛ ОЧЕРЕДНУЮ ПАРТИЮ КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В БЕЛГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ
09:17 08.07.2022
Торговый дом МТЗ в Москве поставил очередную партию коммунальной техники на базе тракторов BELARUS 82.1 в Белгородскую область. Торжественное вручение сертификатов главам районов и городских округов провел глава российского региона Вячеслав Гладков.
Как сообщает Telegram-канал МТЗ, также состоялось совещание у заместителя главы Белгородской области с представителями ООО «ТД МТЗ» во главе с директором Александром Абрамовичем. Стороны обсудили планы по дальнейшему обеспечению региона коммунальной техникой.
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