МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ТОРГОВЫЙ ДОМ МТЗ В МОСКВЕ ПОСТАВИЛ ОЧЕРЕДНУЮ ПАРТИЮ КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В БЕЛГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ

09:17 08.07.2022 Торговый дом МТЗ в Москве поставил очередную партию коммунальной техники на базе тракторов BELARUS 82.1 в Белгородскую область. Торжественное вручение сертификатов главам районов и городских округов провел глава российского региона Вячеслав Гладков. Как сообщает Telegram-канал МТЗ, также состоялось совещание у заместителя главы Белгородской области с представителями ООО «ТД МТЗ» во главе с директором Александром Абрамовичем. Стороны обсудили планы по дальнейшему обеспечению региона коммунальной техникой.