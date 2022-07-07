МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

АМКОДОР ПОСТАВИЛ ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ В БАШКОРТОСТАН

16:14 07.07.2022 ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» поставило экскаваторы-погрузчики в Уфу (Башкортостан). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, передача 22-х экскаваторов-погрузчиков АМКОДОР 703М главам муниципальных образований состоялась 6 июля 2022 года. Всего в этом году коммунальным службам Республики Башкортостан передано более 50 единиц техники «АМКОДОР». Холдинг «АМКОДОР» реализует в Башкортостане ряд крупных проектов. Так, в индустриальном парке «Уфимский» уже начато строительство завода по производству оборудования для послеуборочной обработки зерна. Также ведутся работы по строительству производственно-сервисного центра «АМКОДОР» на территории Уфы.