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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОЗНАКОМИЛАСЬ СО СПЕЦИФИКОЙ РАБОТЫ С БЕЛОРУССКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
12:29 07.07.2022
Ведущие компании из Волгоградской области приняли участие в бизнес-миссии, которая прошла 27-29 июня 2022 г. в Минске и Могилеве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Центре поддержки экспорта Волгоградской области, российская делегация посетила Торговое представительство Российской Федерации в Беларуси и ознакомилась со спецификой работы с белорусскими компаниями.
Кроме того, компании Волгоградской области побывали на могилевских предприятиях ОАО «МогилевЛифтмаш» и СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод».
В целом в рамках бизнес-миссии было организовано более 60 двухсторонних b2b-встреч.
В состав делегации Волгоградской области входили представители ООО «АКСОН», ООО «Дьютибокс», ООО ТД ВВК, ООО «ЮНИСЭЛ», ООО «Константа-2», индивидуальные предприниматели.
Организатором делового мероприятия выступил Центр поддержки экспорта Волгоградской области.
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