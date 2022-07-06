Ведущие компании из Волгоградской области приняли участие в бизнес-миссии, которая прошла 27-29 июня 2022 г. в Минске и Могилеве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Центре поддержки экспорта Волгоградской области, российская делегация посетила Торговое представительство Российской Федерации в Беларуси и ознакомилась со спецификой работы с белорусскими компаниями.

Кроме того, компании Волгоградской области побывали на могилевских предприятиях ОАО «МогилевЛифтмаш» и СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод».

В целом в рамках бизнес-миссии было организовано более 60 двухсторонних b2b-встреч.

В состав делегации Волгоградской области входили представители ООО «АКСОН», ООО «Дьютибокс», ООО ТД ВВК, ООО «ЮНИСЭЛ», ООО «Константа-2», индивидуальные предприниматели.

Организатором делового мероприятия выступил Центр поддержки экспорта Волгоградской области.