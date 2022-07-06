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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ВЫХОДИТ НА КИТАЙСКИЕ МАРКЕТПЛЕЙСЫ


10:58 07.07.2022

В индустриальном парке «Великий камень» 6 июля 2022 года открылся Национальный павильон Беларуси на платформах JingDong и Douyin.

Как сообщает сайт парка, в рамках церемонии открытия состоялось подписание ряда меморандумов с белорусскими производителями. Подписанные документы обеспечат эффективное продвижение белорусской продукции на китайских маркетплейсах.

JingDong – один из крупнейших порталов электронной коммерции в КНР. В Национальном павильоне Беларуси, открытом на платформе, китайскому потребителю доступны белорусские товары таких производителей, как СОАО «Коммунарка», СП ОАО «Спартак», КПУП «Кондитерская фабрика «Витьба», ООО «Белпродукт». Перечень продукции будет постоянно расширяться. Вторая площадка, на которой представлен павильон – Douyin (китайская версия TikTok). Помимо коммерческой составляющей, контент павильона призван ознакомить китайских пользователей с традициями страны, ее культурой, природой и достопримечательностями.

На сегодня, с момента тестового запуска, общее число подписчиков Национального павильона Беларуси превысило 210 тыс. человек, а доход достиг 1,1 миллиона юаней, что эквивалентно $164 038 по курсу Нацбанка Беларуси.

В рамках первого стрима на Douyin, проведенного с участием посла Беларуси в КНР 5 июля, за 2,5 часа число подписчиков Национального павильона выросло с 70 тыс. до 193 тыс., количество пользователей, смотревших прямую трансляцию единовременно, достигло 110 тыс. человек, а общее число просмотров составило 1 млн 320 тысяч.
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