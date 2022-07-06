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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГОМСЕЛЬМАШ ПОСТАВИТ КОМБАЙНЫ В ИРКУТСКУЮ ОБЛАСТЬ
17:24 06.07.2022
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, во время рабочего визита главы Приангарья в Беларусь на IX Форуме регионов Беларуси и России состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между генеральным директором ОАО «Гомсельмаш» Александром Новиковым и губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.
«В Иркутской области сейчас насчитывается около 100 комбайнов под брендом GOMSELMASH. Заключение нового соглашения на уровне правительства области будет способствовать созданию условий для технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса региона. В рамках соглашения для предприятий Иркутской области в 2022 году планируется поставка техники GOMSELMASH», - отметили в пресс-службе.
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