Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, во время рабочего визита главы Приангарья в Беларусь на IX Форуме регионов Беларуси и России состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между генеральным директором ОАО «Гомсельмаш» Александром Новиковым и губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

«В Иркутской области сейчас насчитывается около 100 комбайнов под брендом GOMSELMASH. Заключение нового соглашения на уровне правительства области будет способствовать созданию условий для технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса региона. В рамках соглашения для предприятий Иркутской области в 2022 году планируется поставка техники GOMSELMASH», - отметили в пресс-службе.