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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В СМОЛЕНСКЕ ПРОЙДЕТ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ БИРЖЕВОЙ ФОРУМ
15:39 06.07.2022
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) и крупнейшая спотовая биржа Восточной Европы совместно с Торгово-промышленной палатой и АНО «Центр поддержки экспорта» Смоленской области 12 июля 2022 г. организуют белорусско-российский деловой форум-семинар по вопросам торговли с использованием биржевых инструментов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в ходе мероприятия представители белорусской биржи проинформируют участников о преимуществах использования электронных биржевых площадок, возможностях выхода на белорусский и зарубежные рынки и наиболее востребованных товарах во взаимной торговле; дополнительный акцент будет сделан на новую торговую платформу по импортозамещению, разработанную и внедренную биржей в мае 2022 г.
Целевая аудитория - компании и индивидуальные предприниматели Смоленской области, заинтересованные в использовании механизмов электронной торговли, организации поставок товаров на рынки Беларусиь и зарубежных стран, решение проблемных вопросов импортозамещения.
Участие в мероприятии бесплатное, для регистрации необходимо заполнить электронную форму по ссылке.
С программой форума (с указанием формата, времени проведения, а также повестки дня) можно ознакомиться здесь.
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