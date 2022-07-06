ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) и крупнейшая спотовая биржа Восточной Европы совместно с Торгово-промышленной палатой и АНО «Центр поддержки экспорта» Смоленской области 12 июля 2022 г. организуют белорусско-российский деловой форум-семинар по вопросам торговли с использованием биржевых инструментов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в ходе мероприятия представители белорусской биржи проинформируют участников о преимуществах использования электронных биржевых площадок, возможностях выхода на белорусский и зарубежные рынки и наиболее востребованных товарах во взаимной торговле; дополнительный акцент будет сделан на новую торговую платформу по импортозамещению, разработанную и внедренную биржей в мае 2022 г.

Целевая аудитория - компании и индивидуальные предприниматели Смоленской области, заинтересованные в использовании механизмов электронной торговли, организации поставок товаров на рынки Беларусиь и зарубежных стран, решение проблемных вопросов импортозамещения.

Участие в мероприятии бесплатное, для регистрации необходимо заполнить электронную форму по ссылке.

С программой форума (с указанием формата, времени проведения, а также повестки дня) можно ознакомиться здесь.