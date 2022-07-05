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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ЗАДЕЙСТВУЕТ МЕХАНИЗМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ НА КИТАЙСКИЙ РЫНОК


14:19 06.07.2022

Беларусь задействует механизмы электронной торговли для продвижения товаров на китайский рынок. Об этом заявила заместитель министра экономики Алеся Абраменко на церемонии открытия первого Национального электронного павильона Беларуси и официального запуска продвижения белорусских товаров посредством прямых трансляций на китайских электронных платформах.

По ее словам, Беларусь в полной мере использует имеющиеся возможности для активизации торгово-экономического сотрудничества с Китаем.

«Товарооборот между Беларусью и Китаем ежегодно увеличивается, в прошлом году превысил 5 млрд. долларов. Экспорт белорусской продукции в Китай составил более 900 млн. долларов, продемонстрировав рост на 17,5% к 2020 году. Повышается интерес к белорусским товарам, стремительно растут поставки продовольственной продукции, завоевавшей доверие китайского потребителя», – подчеркнула замглавы экономического ведомства.

Как отметила в своем выступлении Алеся Абраменко, цифровизация и массовый переход к электронной коммерции открывает новые возможности для усиления взаимной торговли.

«Меняются подходы к тому, как запускать и продвигать новые продукты, привлекать внимание покупателей, основной сегмент которых является активными пользователями социальных сетей и электронных торговых площадок. Время требует новых трендовых решений и уверенных шагов. При этом использование традиционного принципа «показать товар лицом» сохраняется и на цифровых площадках. Мы рассчитываем, что сотрудничество с платформами DouYin и JD.com позволит в полной мере раскрыть потенциал данного направления и полноценно задействовать этот прогрессивный механизм. Убеждена, что экологически чистая и полезная белорусская продукция найдет свой онлайн-путь к сердцу китайских покупателей», – резюмировала заместитель министра экономики.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, мероприятие состоялось 6 июля 2022 г. в Индустриальном парке «Великий камень» в гибридном формате.

Оператором Национального павильона на китайских электронных платформах Jing Dong и DouYin выступает СЗАО «Компания по развитию индустриального парка». Помимо торгового функционала, китайские пользователи смогут открыть для себя достопримечательности, культуру, традиции и историю Беларуси. На павильоне предусмотрена публикация тематических роликов, раскрывающих привлекательные особенности страны для китайской аудитории.
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