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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО ОБМЕНУ E-ДОКУМЕНТАМИ ПРИ ТРАНСГРАНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И РОССИЕЙ


12:11 06.07.2022

Министерство по налогам и сборам Беларуси и Федеральная налоговая служба России подвели итоги двух этапов пилотного проекта по обмену электронными товаросопроводительными документами при трансграничной торговле с применением механизма доверенной третьей стороны (ДТС).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, в рамках первого этапа пилотного проекта апробирован технологический механизм обмена между российскими и белорусскими налогоплательщиками товаросопроводительными документами, подписанными электронными подписями в соответствии с национальными законами, через операторов электронного документооборота. Проверка таких подписей осуществлялась с применением механизма ДТС.

В рамках второго этапа пилотного проекта апробировано оформление в электронных товаросопроводительных документах фактов расхождений, выявленных при приемке товаров.

Техническую реализацию второго этапа пилотного проекта от Республики Беларусь обеспечил оператор ДТС РУП «Национальный центр электронных услуг», а также аттестованные операторы электронного документооборота (EDI-провайдеры) ООО «Современные технологии торговли» и ООО «Электронные документы и накладные».

По результатам был разработан и утвержден план мероприятий по распространению применения схемы трансграничного электронного документооборота на все хозяйствующие субъекты Беларуси и России. Так, планируется ввести стандарты взаимодействия операторов электронного документооборота, сформировать перечни документов, обмен которыми возможен с помощью согласованных схем трансграничного электронного документооборота, а также согласовать рекомендации для бизнеса и профессиональных участников рынка по организации услуг электронного документооборота.

В результате выполнения плана уже в 2023 году может появиться возможность избавиться от оформления бумажных документов при трансграничной торговле между двумя странами по согласованным перечням.

Служба ДТС предназначена для межгосударственного обмена электронными документами и автоматизации процессов, связанных с подтверждением подлинности электронной цифровой подписи, идентичности и целостности электронного документа и как следствие — признания его юридической силы и достоверности.

Согласно указу от 08.11.2011 г. № 515 «О некоторых вопросах развития информационного общества в Республике Беларусь» РУП «Национальный центр электронных услуг» определен национальным оператором ДТС по признанию подлинности электронных документов при межгосударственном электронном взаимодействии, а также уполномоченным оператором интеграционного шлюза национального сегмента интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Цель пилотного проекта – переход на обмен электронными товаросопроводительными документами и их признание при трансграничной торговле между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Это позволит снизить непроизводственные издержки бизнеса и государств, связанные с оформлением бумажных документов.

Кроме того, одной из важнейших задач проекта является прояснение и дополнение целевой схемы работы международного электронного документооборота, которая станет основой для нормативной базы двух стран.
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