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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МАЗ ПОСТАВИТ СОРОК ПОЛНОПРИВОДНЫХ ШАССИ В ЧЕЛЯБИНСК
10:54 06.07.2022
ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ» поставит сорок полноприводных шасси МАЗ-6317 в Челябинск.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, соответствующий договор на поставку шасси подписан в ходе переговоров гендиректора ООО «МАЗ-РУС» Сергея Корончика и директора ООО «МАЗ Центр Челябинск» Дмитрия Захарова с НАО «НИПИГОРМАШ».
Встреча состоялась в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2022», которая проходит 4-7 июля 2022 года в Екатеринбурге.
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