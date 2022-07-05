ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ» поставит сорок полноприводных шасси МАЗ-6317 в Челябинск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, соответствующий договор на поставку шасси подписан в ходе переговоров гендиректора ООО «МАЗ-РУС» Сергея Корончика и директора ООО «МАЗ Центр Челябинск» Дмитрия Захарова с НАО «НИПИГОРМАШ».

Встреча состоялась в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2022», которая проходит 4-7 июля 2022 года в Екатеринбурге.