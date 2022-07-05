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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОСОЛ БЕЛАРУСИ В КИТАЕ ПРОДАЛ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ШОКОЛАДА И СНЕКОВ НА $135 ТЫСЯЧ
10:08 06.07.2022
Посол Беларуси Юрий Сенько 5 июля 2022 года принял участие в церемонии открытия Национального электронного павильона Беларуси на площадке Douyin (китайская версия TikTok) и в прямом эфире провел презентацию белорусской продукции.
Как сообщает сайт посольства Беларуси в Китае, всего за час онлайн трансляции эфир посла посмотрели более 1,3 миллиона человек, а общая сумма продаж белорусского шоколада и снеков превысила 900 тыс. китайских юаней ($135 тыс.).
«Ассортимент продукции постоянно обновляется и в ближайшее время пополнится молочной, кондитерской и алкогольной продукцией и косметикой из Беларуси», - говорится в сообщении.
Douyin – китайская социальная сеть для обмена короткими видеороликами и проведения прямых трансляций. На сегодня это один из самых популярных маркетинговых инструментов, который позволяет продвигать товары для целевой аудитории.
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