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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МАЗ И БАШКОРТОСТАН ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ В СФЕРЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ


09:13 06.07.2022

ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» и Министерство промышленности, энергетики и инноваций Башкортостана подписали соглашение о намерениях в сфере реализации инновационных промышленных проектов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе автозавода, документ подписан в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2022», которая 4-7 июля 2022 года проходит в Екатеринбурге (Россия).
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