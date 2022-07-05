МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МАЗ И БАШКОРТОСТАН ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ В СФЕРЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

09:13 06.07.2022 ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» и Министерство промышленности, энергетики и инноваций Башкортостана подписали соглашение о намерениях в сфере реализации инновационных промышленных проектов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе автозавода, документ подписан в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2022», которая 4-7 июля 2022 года проходит в Екатеринбурге (Россия).