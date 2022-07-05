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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТПК МТЗ-ТАТАРСТАН СОВМЕСТНО С АЗ РАРИТЭК СОЗДАДУТ ПРОТОТИП ГАЗОМОТОРНОГО ТРАКТОРА
15:04 05.07.2022
ТПК МТЗ-Татарстан совместно с АЗ РариТЭК создадут прототип газомоторного трактора. Об этом стало известно 5 июля 2022 года по итогам переговоров генерального директора ОАО «МТЗ» Виталия Вовка с директором ООО «АЗ РариТЭК» Юрием Шпортом, которые состоялись в рамках проходящей в Екатеринбурге выставки «ИННОПРОМ».
Как сообщает Telegram-канал ОАО «МТЗ», Виталий Вовк также принял участие во встрече посла Беларуси в России Владимира Семашко с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым.
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