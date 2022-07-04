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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛОРУССКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ И БЕЛОРУССКО-КЫРГЫЗСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ ПРОЙДУТ В СЕНТЯБРЕ НА ЮГЕ КЫРГЫЗСТАНА


13:58 05.07.2022

15-17 сентября 2022 года в городе Оше состоятся коллективная экспозиция Республики Беларусь и Белорусско-кыргызский бизнес-форум в рамках крупнейшего мероприятия юга Кыргызстана Международной универсальной выставки-ярмарки «Юг Экспо-2022».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, тематические разделы выставки: пищевая промышленность, упаковка, сельское хозяйство, легкая и текстильная промышленность, энергетика и энергосберегающие технологии, строительство, оборудование и техника, медицина и здравоохранение, туризм, банковская сфера, товары народного потребления.

В рамках выставки Национальный центр маркетинга совместно с Ошским областным отделением Торгово-промышленной палаты Кыргызстана при поддержке посольства Беларуси в Кыргызской Республике, полномочного представителя президента Кыргызстана по Ошской области и мэрии города Оша организует Белорусско-кыргызский бизнес-форум.

Его концепция предусматривает проведение пленарного заседания с возможностью презентаций участников, встречи в формате В2В, посещение ключевых производственных объектов.

В форуме планируется участие представителей профильных министерств, бизнес-ассоциаций и деловых кругов Беларуси и Кыргызстана.
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