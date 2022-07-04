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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГЕНДИРЕКТОР МТЗ ПРОВЕЛ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ РЯД ВСТРЕЧ И ПЕРЕГОВОРОВ
10:59 05.07.2022
Генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк в рамках выставки «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге 4 июля 2022 года провел несколько встреч и переговоров.
Как сообщает Telegram-канал МТЗ, Виталий Вовк принял участие в заседании Совета по промышленной политике Евразийского экономического союза с участием министра промышленности Беларуси Петра Пархомчика и министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.
Также при участии Виталия Вовка прошли переговоры Петра Пархомчика с генеральным директором ПАО «КАМАЗ». Договорились о поставках восьми позиций шестерен производства ОАО «МЗШ» на конвейер КАМАЗа, а также о рассмотрении заявки КАМАЗа на поставку дополнительной номенклатуры деталей.
Еще одна встреча гендиректора МТЗ состоялась с акимом Костанайской области Казахстана Архимедом Мухамбетовым. Договорились ускорить реализацию проекта по производству тракторов на базе ТОО «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан». Казахстанская сторона подготовит предложение по загрузке создаваемых мощностей.
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