Генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк в рамках выставки «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге 4 июля 2022 года провел несколько встреч и переговоров.

Как сообщает Telegram-канал МТЗ, Виталий Вовк принял участие в заседании Совета по промышленной политике Евразийского экономического союза с участием министра промышленности Беларуси Петра Пархомчика и министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

Также при участии Виталия Вовка прошли переговоры Петра Пархомчика с генеральным директором ПАО «КАМАЗ». Договорились о поставках восьми позиций шестерен производства ОАО «МЗШ» на конвейер КАМАЗа, а также о рассмотрении заявки КАМАЗа на поставку дополнительной номенклатуры деталей.

Еще одна встреча гендиректора МТЗ состоялась с акимом Костанайской области Казахстана Архимедом Мухамбетовым. Договорились ускорить реализацию проекта по производству тракторов на базе ТОО «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан». Казахстанская сторона подготовит предложение по загрузке создаваемых мощностей.