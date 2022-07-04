Правительство Великобритании 5 июля 2022 г. введет новые экономические, торговые и транспортные санкции в отношении Беларуси. Об этом говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.

В частности, Великобритания вводит запрет на экспорт в Беларусь товаров нефтепереработки, предметов роскоши и ряда передовых технологий, которые используются в квантовых вычислениях.

Кроме того, будет запрещен импорт чугуна и стали из Беларуси, а также ограничен доступ к "британским финансовым услугам мирового уровня" в виде запрета белорусским компаниям выпускать долговые обязательства и ценные бумаги в Лондоне.

Причиной принятых мер в Лондоне назвали активную поддержку белорусских властей российской агрессии против Украины. Правительство Великобритании в своем заявлении также анонсировало введение "транспортных санкций в отношении Беларуси".