Осенью текущего года в Хабаровск для тестовой эксплуатации поступит новый троллейбус «МАЗ», специально подготовленный для местных условий в соответствии с техническим заданием, разработанным администрацией краевой столицы. Такая договоренность достигнута в ходе переговоров руководства Минского автозавода с правительством Хабаровского края.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома Беларуси, в скором будущем в Хабаровский край должны прибыть не только новые автобусы и троллейбусы белорусского производства, но различные образцы спецтехники — перонные автобусы, а также аэродромная и коммунальная техника.

От МАЗа в переговорах участвовали заместитель генерального директора Сергей Евтуховский, заместитель начальника управления продаж пассажирской техники Андрей Чумак и директора дилерского центра «БеларусЪ» Николай Мозырец, а от правительства Хабаровского края — министр транспорта и дорожного хозяйства региона Ирина Горбачева и глава краевого министерства жилищно-коммунального хозяйства Дарий Тюрин.