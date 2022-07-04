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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ОСЕНЬЮ В ХАБАРОВСК ДЛЯ ТЕСТОВОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСТУПИТ НОВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС «МАЗ»


09:18 05.07.2022

Осенью текущего года в Хабаровск для тестовой эксплуатации поступит новый троллейбус «МАЗ», специально подготовленный для местных условий в соответствии с техническим заданием, разработанным администрацией краевой столицы. Такая договоренность достигнута в ходе переговоров руководства Минского автозавода с правительством Хабаровского края.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома Беларуси, в скором будущем в Хабаровский край должны прибыть не только новые автобусы и троллейбусы белорусского производства, но различные образцы спецтехники — перонные автобусы, а также аэродромная и коммунальная техника.

От МАЗа в переговорах участвовали заместитель генерального директора Сергей Евтуховский, заместитель начальника управления продаж пассажирской техники Андрей Чумак и директора дилерского центра «БеларусЪ» Николай Мозырец, а от правительства Хабаровского края — министр транспорта и дорожного хозяйства региона Ирина Горбачева и глава краевого министерства жилищно-коммунального хозяйства Дарий Тюрин.
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