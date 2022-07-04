ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ» принимает участие в Международной промышленной выставке «Иннопром», которая проходит с 4 по 7 июля 2022 года в Екатеринбурге (Российская Федерация), сообщает пресс-служба предприятия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предпритиятия, на стенде автозавода демонстрируются последние новинки самосвальной техники МАЗ: самосвал для перевозки скальных пород МАЗ-65262L с платформой АО «Бецема» и самосвал для перевозки инертных материалов на шасси МАЗ-651628 с платформой производства Grunwald.

Первая модель оборудована двигателем WP 12.460E50 экологического класса Евро-5, мощностью 333 кВт (460 л. с.), с крутящим моментом 2 110 Нм;6-ступенчатая коробка передач, самосвальной платформой объемом 20 м3 с кузовом ковшового типа в усиленном исполнении с двойным полом и удлиненным козырьком. Уникальное W-образное дно обеспечивает быстрый и равномерный нагрев откосов передней и боковых стенок кузова, исключая налипание породы даже при экстремально низких температурах, а также снижает ударные нагрузки на шасси при погрузке породы. Рама автомобиля лестничного типа изготовлена из штампованных, штампосварных и литых деталей. Все детали рамы крепятся самостопорящимися болтами. На раме предусмотрены передняя и задняя буксирные вилки под палец диаметром 52 мм. Передняя подвеска на первой и второй осях – рессорная, малолистовая с сайлентблоками, стабилизаторами поперечной устойчивости и гидравлическими амортизаторами телескопического типа; задняя подвеска – рессорно-балансирная, многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости на заднем мосту.

Вторая модель самосвала МАЗ-651628 с колесной формулой 8х4 предназначена для перевозки инертных грузов (песок, уголь, гравий, асфальт) по дорогам общего пользования. Допустимая полная масса – 44,8 т, грузоподъемность – 32 т. На МАЗ-651628 установлен самосвальный кузов производства Grunwald объемом 23 м3. На автомобиле применяется – 430-сильный двигатель WP12.430E50 экологического класса Евро-5, агрегатированный в паре с 12-ступенчатой коробкой передач. К преимуществам данной модели также можно отнести полукруглую конструкцию кузова, выполненную из высокопрочной стали и более устойчивую к деформациям и вмятинам, минимальное количество сварных швов, оптимальные центр тяжести и погрузочную высоту.

В рамках выставки планируется подписание ряда соглашений и контрактов. Среди них - соглашение о намерениях в сфере реализации инновационных промышленных проектов между Министерством промышленности, энергетики и инноваций Башкортостана и Открытым акционерным общество «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», протокол о намерениях между ООО «МАЗ Центр Челябинск» и муниципалитета города Златоуст, а также договор между ООО ТД «МАЗ-РУС» и ООО «МАЗ Центр Челябинск» на поставку полноприводных шасси МАЗ.

Насыщенная программа выставки предполагает встречи представителей Минского автомобильного завода и ООО «МАЗ-РУС» с руководством Башкортостана по вопросам развития партнерских программ, а также встречи и переговоры с представителями деловых кругов Свердловской области.