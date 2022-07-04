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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПЕРВЫЙ МАГАЗИН РОЗНИЧНОЙ СЕТИ «БЕЛОРУССКИЙ ФЕРМЕР» ОТКРЫЛСЯ В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ
15:30 04.07.2022
Первый фирменный магазин розничной сети «Белорусский фермер» открылся 1 июля 2022 года в Петропавловске-Камчатском.
Как сообщает посольство Беларуси в РФ, белорусская продукция представлена широким ассортиментом колбасных и мясных изделий Брестского, Пинского, Гродненского и других белорусских мясокомбинатов, молочных продуктов, сыров, мороженого производства «Санта Бремор» и ОАО «Хладокомбината №1», кондитерских изделий (от фабрик «Коммунарка», «Спартак», «Красный пищевик»), консервации (группы компаний «АВС», «Рогачевский МКК», «Оршанский МКК») и других белорусских производителей.
Вместо традиционной «Кока-колы» на полках открывшегося магазина была представлена «Бела-кола» – производства Минского завода безалкогольных напитков.
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