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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ОЗНАКОМИЛАСЬ С ИНВЕСТВОЗМОЖНОСТЯМИ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ»
11:35 04.07.2022
В рамках IX Форума регионов Беларуси и России 1 июля 2022 года состоялся визит в СЭЗ «Гродноинвест» делегации Приморского края Российской Федерации с главой региона Олегом Кожемяко.
Как сообщает сайт СЭЗ, на встрече стороны обсудили возможности промышленной кооперации, импортозамещения, реализации совместных проектов в различных отраслях промышленности, включая машиностроение. Делегация Приморского края ознакомилась с преференциями свободной экономической зоны «Гродноинвест», промышленным и торгово-экономическим потенциалом гродненских компаний.
Днем ранее глава администрации СЭЗ Дмитрий Рожков провел переговоры с руководством Воронежской и Вологодской торгово-промышленных палат, по итогам которых подписаны документы о сотрудничестве. В ходе форума предприятия-резиденты СЭЗ «Гродноинвест» широко представили свою продукцию для поставок на рынки российских регионов.
В прошлом году экспорт продукции резидентов СЭЗ «Гродноинвест» в Российскую Федерацию вырос в 1,6 раза и превысил 800 млн долларов США. Общий объем привлеченных инвестиций из РФ превысил 400 млн долларов США. В июне текущего года в качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест» зарегистрирована компания с российским капиталом ООО «Баринпак», которая организует производство экологической упаковки в рамках успешно действующего мебельного кластера Гродненской области.
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