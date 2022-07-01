Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси представил на IX Форуме регионов Беларуси и России в Гродно более 250 научно-технических и инновационных разработок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, среди них - лауреаты премии Союзного государства в области науки и техники, разработки по программам Союзного государства.

Свои достижения демонстрируют около 40 организаций Национальной академии наук Беларуси, министерств здравоохранения, промышленности, образования, Минского городского технопарка, Национального центра интеллектуальной собственности.

НАН Беларуси презентовала Белорусскую космическую систему дистанционного зондирования Земли, систему электромагнитной защиты космических приборов, кластерный персональный суперкомпьютер, технологию переработки полиминеральных калийных руд, противоопухолевые и антивирусные фармсубстанции и препараты, тест-систему для молекулярно-генетической диагностики устойчивых к инфекционному полеганию сеянцев растений. Также на выставке можно было увидеть программный комплекс для автоматизированной диагностики заболеваний легких по цифровым изображениям грудной клетки с помощью технологий искусственного интеллекта.

Организации Министерства образования представили наноспутник БГУ BSUSat-2, многофункциональный измерительный комплекс Alma Meter-2, медицинскую установку общей гипертермии "Птичь-М" для лечения онкологических заболеваний внутренних органов, линейку импульсных и непрерывных лазеров с диодной накачкой и другие разработки.

Министерство здравоохранения представило комбинированную векторную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (в части розлива, упаковки, выпускающего контроля качества), иммунную плазму анти-COVID-19, а также протромбиновый комплекс.

На выставке также демонстрировались экспонаты по научно-техническим программам Союзного государства "Технология-СГ", "ДНК-идентификация" и "Комбикорм-СГ".