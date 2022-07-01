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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ВВОДЯТ БЕЗВИЗ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПОПАСТЬ НА «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР» ГРАЖДАН 73 СТРАН
09:17 04.07.2022
Власти Беларуси разрешили "безвизовый" въезд иностранцам, приезжающим на «Славянский Базар в Витебске».
«С 4 по 24 июля для граждан из 73 стран, которые едут на Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» через международные пункты пропуска, будет действовать безвизовый порядок въезда в Беларусь. Основные мероприятия «Славянского базара» в этом году пройдут с 14 по 17 июля», - говорится в сообщении Госпогранкомитета Беларуси.
Для безвизового въезда на фестиваль необходимо наличие оригинальных (или распечатанных электронных) билетов на мероприятия фестиваля в Летнем амфитеатре или в концертном зале «ВИТЕБСК», либо наличие официального приглашения от Министерства культуры.
«По одному билету (оригинальному или электронному) разрешен однократный въезд в Беларусь одного иностранного гражданина не позднее даты проведения мероприятия, указанного в этом билете», - сообщает Госпогранкомитет.
В этом случае иностранные граждане и лица без гражданства освобождаются от государственной пошлины за регистрацию временного пребывания.
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