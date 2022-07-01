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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РУКОВОДСТВО ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДПИСАЛО ДОКУМЕНТЫ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ И КРЫМОМ
15:33 01.07.2022
Руководство Витебской области подписало документы о сотрудничестве с Саратовской областью и Республикой Крым. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.
Согласно информации, подписание состоялось на IX Форуме регионов Беларуси и России в Гродно.
Глава области Александр Субботин подписал протокол между Витебским облисполкомом и правительством Саратовской области об утверждении дорожной карты на 2022-2025 годы по реализации соглашения между регионами в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах от 30 июня 2017 года, саму дорожную карту, а также протокол о намерениях сотрудничества между Витебским облисполкомом и Советом министров Республики Крым.
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