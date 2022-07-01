МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

РУКОВОДСТВО ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДПИСАЛО ДОКУМЕНТЫ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ И КРЫМОМ

15:33 01.07.2022 Руководство Витебской области подписало документы о сотрудничестве с Саратовской областью и Республикой Крым. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома. Согласно информации, подписание состоялось на IX Форуме регионов Беларуси и России в Гродно. Глава области Александр Субботин подписал протокол между Витебским облисполкомом и правительством Саратовской области об утверждении дорожной карты на 2022-2025 годы по реализации соглашения между регионами в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах от 30 июня 2017 года, саму дорожную карту, а также протокол о намерениях сотрудничества между Витебским облисполкомом и Советом министров Республики Крым.