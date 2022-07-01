Беларусь и Россия будут развивать сотрудничество по поставкам удобрений и продовольствия на мировые рынки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам Форума регионов Беларуси и России.

"Россия и Беларусь намерены развивать сотрудничество и в области сельского хозяйства, и по поставкам удобрений и продовольствия на мировые рынки", - сказал Путин.

В обращении отмечается, что в ходе недавней его встречи с Лукашенко в Санкт-Петербурге этот вопрос подробно обсуждался. В итоге они «условились задействовать для экспорта белорусских товаров на внешние рынки перевалочные возможности российского портового терминала на Балтике».