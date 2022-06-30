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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» РАСШИРЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ВОРОНЕЖСКОЙ И ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТЯМИ


11:33 01.07.2022

Администрация СЭЗ «Гродноинвест» 30 июня на заседании совместного Белорусско-российского делового совета в рамках IХ Форума регионов Беларуси и России подписала соглашения о сотрудничестве с Воронежской и Вологодской торгово-промышленными палатами.

Как сообщает сайт СЭЗ, документами предусматривается содействие внешнеэкономическим связям регионов, обмен информацией о перспективных направлениях развития двустороннего сотрудничества, организация двусторонных деловых мероприятий, обмен презентационными и рекламными материалами.

На форуме также свою продукцию для импортозамещения представили предприятия-резиденты СЭЗ «Гродноинвест».

В 2021 году товарооборот СЭЗ «Гродноинвест» с Российской Федерацией превысил 1,1 млрд долларов США, что на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основу взаимной торговли составляет белорусский экспорт - он вырос в 1,6 раза до 0,8 млрд долларов США.

За период деятельности СЭЗ привлечено порядка 400 млн долларов США иностранных инвестиций из Российской Федерации. Недавно возможности СЭЗ «Гродноинвест» для российского бизнеса были представлены в рамках визита делегации Гродненской области в Воронежскую область.
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