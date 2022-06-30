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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ВВОДЯТ ВРЕМЕННЫЙ «БЕЗВИЗ» ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЛЬШИ
10:32 01.07.2022
Власти Беларуси вводят временный «безвиз» для граждан Польши. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«В целях поддержания добрососедских отношений главой государства принято решение о введении временного безвизового порядка въезда для граждан Польши. Нововведение будет действовать с 00 часов 1 июля по 31 декабря включительно», - говорится в сообщении.
Для указанной категории граждан пересекать границу без визы будет возможно в пунктах пропуска на белорусско-польском участке границы. Также гражданам Польши будет разрешено посещение пограничной зоны без пропуска. При въезде в Беларусь в пункте пропуска достаточно устно сообщить сотруднику органов пограничной службы о намерении посетить пограничную зону с указанием населенных пунктов и цели их посещения.
Для безвизового въезда в Беларусь необходимо предъявить действительный документ для выезда за границу, зеленую карту (при следовании на автомобиле), а также иметь при себе медицинскую страховку.
Для пересечения границы ПЦР-тест и сертификат о вакцинации не требуется.
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