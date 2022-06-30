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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПЛОЩАДКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ БУТБ ЗАИНТЕРЕСОВАЛА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ


09:05 01.07.2022

Готовность зарегистрироваться на площадке импортозамещения Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) с целью реализации в Республике Беларусь широкой номенклатуры технологического оборудования выразили ряд компаний-производителей из Саратовской области Российской Федерации, посещавших центральный офис БУТБ в составе бизнес-делегации, сформированной при содействии Центра поддержки экспорта и Торгово-промышленной палаты Саратовской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, планируется организовать поставки на белорусский рынок маркировочного, картонажного, упаковочного и конвейерного оборудования, ламинарных систем и линий розлива для предприятий пищевой, фармацевтической, ветеринарной и химической отраслей.

По мнению заместителя директора Центра поддержки экспорта Саратовской области Аркадия Балаяна, это позволит не только укрепить кооперационные связи между саратовскими и белорусскими предприятиями, но будет способствовать росту объемов взаимной торговли, потенциал которой еще предстоит реализовать.

«Развитие несырьевого неэнергетического экспорта и оказание содействия субъектам малого и среднего бизнеса в выходе на новые рынки являются ключевыми задачами нашего центра. Если при этом мы поможем белорусским предприятиям решить их проблемы с импортозамещением, то можно считать, что наша миссия выполнена вдвойне. В этой связи особенно интересна реализованная на биржевой площадке возможность размещать заявки на покупку товара «под заказ». Мне кажется, эта функция будет очень востребована у наших производственных предприятий», – считает Аркадий Балаян.

В свою очередь заместитель председателя правления БУТБ Алексей Мацевило призвал саратовских предпринимателей активнее включаться в работу биржевой торговой платформы, причем не только в качестве поставщиков, но и покупателей импортозамещающих товаров.

«Мы постарались создать максимально гибкий механизм, которым смогли бы воспользоваться как резиденты Республики Беларусь, так и Российской Федерации. Ведь вопрос импортозамещения актуален для обеих стран, поэтому целесообразно выстраивать совместную работу в этом направлении. Тем более что качественные аналоги импортной продукции производятся и в Беларуси, и в России, а наша электронная площадка как раз-таки помогает оперативно их найти», – отметил Алексей Мацевило.
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