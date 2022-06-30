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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БГУ ЗАКЛЮЧИЛ РЯД СОГЛАШЕНИЙ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С РОССИЙСКИМИ ВУЗАМИ
16:57 30.06.2022
БГУ заключил ряд соглашений о сотрудничестве с российскими вузами в рамках IX Форума регионов Беларуси и России, который проходит в эти дни в Гродно
Как сообщает Telegram-канал университета, два документа подписаны с Уральским федеральным университетом (УрФУ) им. первого президента России Б. Н. Ельцина и один Казанским (Приволжским) федеральным университетом (КФУ).
Со стороны БГУ соглашения заверил ректор БГУ Андрей Король, а российские вузы представили ректор УрФУ Виктор Кокшаров и проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев.
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