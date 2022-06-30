БГУ заключил ряд соглашений о сотрудничестве с российскими вузами в рамках IX Форума регионов Беларуси и России, который проходит в эти дни в Гродно

Как сообщает Telegram-канал университета, два документа подписаны с Уральским федеральным университетом (УрФУ) им. первого президента России Б. Н. Ельцина и один Казанским (Приволжским) федеральным университетом (КФУ).

Со стороны БГУ соглашения заверил ректор БГУ Андрей Король, а российские вузы представили ректор УрФУ Виктор Кокшаров и проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев.