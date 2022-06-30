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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
С 1 ИЮЛЯ АВИАКОМПАНИЯ AIR CHINA ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПОЛЕТЫ В МИНСК
15:27 30.06.2022
С 1 июля авиакомпания Air China возобновляет полеты в Минск. Об этом сообщает Национальный аэропорт Минск.
В частности, рейсы из Минска в Китай будут выполняться по пятницам на самолете Airbus A-330.
Прибытие в Национальный аэропорт Минск запланировано в 17:25, обратный рейс вылетает в 19:35.
До паузы крайний рейс в Минск был выполнен 25 марта 2022.
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