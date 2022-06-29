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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


У БЕЛАРУСИ И РОССИИ ДОСТАТОЧНО СИЛ ДОСТАВИТЬ ГРУЗЫ В КАЛИНИНГРАД БЕЗ НАПРЯЖЕНИЙ – ЛУКАШЕНКО


14:22 30.06.2022

У Беларуси и России достаточно сил доставить грузы в Калининград без напряжений. Об этом сегодня заявил Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, комментируя попытки Литвы ограничить транзит грузов в Калининградскую область.

"Уже объявили экономическую войну. Что такое транзит закрыть? И все кричат о каком-то Сувалкском коридоре. Слушайте, мы с вами об этом не говорим, а они кричат. Они что, намекают?", - спросил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он подчеркнул, что у Беларуси и России достаточно сил и средств для того, чтобы доставить грузы в Калининград. "Без всяких войн и напряжений. Мы с Путиным очень серьезно обсуждали эти вопросы", - сказал он.
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