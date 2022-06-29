МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ИП «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С РОССИЙСКИМ ТЕХНОПАРКОМ В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ «ЖИГУЛЕВСКАЯ ДОЛИНА»

13:41 30.06.2022 Администрация индустриального парка «Великий камень» и технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» подписали меморандум о сотрудничестве. Документ подписан 28 июня 2022 года в ходе посещения делегацией Самарской области Российской Федерации парка. Как сообщает сайт парка, документ предусматривает взаимодействие в области поддержки и развития высокотехнологического предпринимательства, содействия инновационной деятельности и применения научных достижений в производстве. В рамках визита российская делегация ознакомилась с развитием парка, особенностями льготного и правового режимов, ходом строительства инфраструктуры. Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» расположен в Самарской области. Он объединяет более 260 резидентов, чья деятельность связана с такими сферами как информационные, телекоммуникационные, космические технологии, химия и разработка новых материалов, медицина, экология и другие.