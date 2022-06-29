|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИП «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С РОССИЙСКИМ ТЕХНОПАРКОМ В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ «ЖИГУЛЕВСКАЯ ДОЛИНА»
13:41 30.06.2022
Администрация индустриального парка «Великий камень» и технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» подписали меморандум о сотрудничестве. Документ подписан 28 июня 2022 года в ходе посещения делегацией Самарской области Российской Федерации парка.
Как сообщает сайт парка, документ предусматривает взаимодействие в области поддержки и развития высокотехнологического предпринимательства, содействия инновационной деятельности и применения научных достижений в производстве.
В рамках визита российская делегация ознакомилась с развитием парка, особенностями льготного и правового режимов, ходом строительства инфраструктуры.
Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» расположен в Самарской области. Он объединяет более 260 резидентов, чья деятельность связана с такими сферами как информационные, телекоммуникационные, космические технологии, химия и разработка новых материалов, медицина, экология и другие.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 29.06.2022
Курсы в банках
на 30.06.2022
Конвертация в банках
на 30.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте