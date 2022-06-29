Беларусь и Россия будут развивать сотрудничество в низкоуглеродной энергетике. Об этом сообщила заместитель министра энергетики Беларуси Ольга Прудникова на секции Форума регионов по теме «Сотрудничество Беларуси и России в условиях новой международной климатической повестки».

По ее словам, в двух странах уже действуют механизмы адаптации экономик к глобальному энергопереходу. Реализуются комплексные меры по внедрению энергосберегающих технологий, развитию цифровизации, снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными энергоисточниками за счет оптимизации режима их работы, развитию возобновляемых источников энергии и других направлений.

«Особую значимость имеет совместная с Россией работа по строительству Белорусской атомной электростанции», - подчеркнула Ольга Прудникова.

Ввод станции в эксплуатацию - хороший стимул для широкого внедрения новых технологий в промышленности, медицине, науке, образовании. Это новые возможности для развития электротранспорта.

Одним из перспективных направлений белорусско-российского партнерства замминистра назвала также водородную энергетику. «Представителями заинтересованных органов и организаций Беларуси и России осуществляется сотрудничество в рамках рабочей группы по водородной энергетике при консультативном комитете по промышленности Евразийской экономической комиссии. Совместная работа нацелена на изучение потенциала водорода в качестве одного из элементов низкоуглеродной энергетической системы», - пояснила Ольга Прудникова.

По ее мнению, взаимодействие Беларуси и России в контексте реализации обязательств по мировой климатической повестке и создания условий для реализации природоохранных проектов должно укрепляться.