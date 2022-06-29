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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В РАМКАХ IX ФОРУМА РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ В ГРОДНО ПРОШЕЛ СЕМИНАР ПО ПОДДЕРЖКЕ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ


11:05 30.06.2022

Семинар «Развитие сети Центров поддержки технологий и инноваций в Беларуси. Значение географических указаний для защиты национальных брендов» состоялся 30 июня 2022 года в Гродно в рамках IX Форума регионов Беларуси и России.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям, мероприятие прошло на базе научно-технологического парка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.

По словам вице-президента Евразийского патентного ведомства Евразийской патентной организации Армена Азизяна, сегодня существует много важных вопросов для обсуждения в сфере интеллектуальной собственности: развитие центров поддержки технологий и инноваций, патентная аналитика, доступ изобретателей к патентной информации и многое другое.

«В последнее время в Беларуси один за другим открываются центры поддержки технологий и инноваций. Сегодня будут открыты еще два таких центра в Гродно. Это очень удобные площадки для поддержки людей, которые занимаются творческой и изобретательской деятельностью. Наши ведомства, например, владеют доступом к 85 регионам патентной документации. Мы заключили договоры с 28 организациями Беларуси, которые пользуются этим огромным пассивом данных. Это хорошее подспорье для изобретательства», – отметил Армен Азизян.

В свою очередь заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности России Андрей Солонович рассказал, что в России работают 165 центров поддержки технологий и инноваций, охвачены практически 65 регионов. Они работают в ведущих вузах страны, торгово-промышленных палатах регионов.

«Эти центры позволяют людям ознакомиться с патентной информацией, провести патентную аналитику и на основе этого сформировать стратегию дальнейшего развития своего бизнеса, оформить права на результаты интеллектуальной деятельности", - рассказал Андрей Солонович.

Как отметил генеральный директор Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Антон Ищенко, очень важным является выстраивание взаимодействия на международном уровне.

"Наши регионы, которые включились в активную рационализаторскую и исследовательскую деятельность, готовы выстраивать взаимодействие с регионами Беларуси. Идеи наших изобретателей, конструкторов решают ту саму задачу, которую перед нами ставит руководство двух стран. Кто-то называет это импортозамещением. Но мы у себя в организации работаем только на импротоопережение. Та самая технологическая независимость, про которую говорят, решается как раз теми идеями, которые генерируют наши с вами изобретатели. Мы выстраиваем горизонтальные связи. Тут в большей степени наши изобретатели выходят на белорусский рынок. Например, сейчас у нас идет взаимодействие с МАЗом. У нас есть предложения по электродвигателям для автомобилей. Это будет очень интересный проект. Нам очень приятно, что налаживается такой диалог между изобретательскими командами", - сказал Антон Ищенко.
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