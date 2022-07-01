Руководство Национального агентства инвестиций и приватизации (НАИП) приняло участие в международной конференции Всемирной ассоциации агентств по привлечению инвестиций (WAIPA), которая прошла в онлайн-формате 23 июня.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАИП, на конференции обсуждались высокие инвестиционные риски, отмечалось. что роста объемов капиталовложений не предвидится: в 2022 году во многих странах в дополнение к затяжным последствиям пандемии прибавился тройной продовольственный, топливный и финансовый кризис.

Директор департамента инвестиций и предпринимательства ЮНКТАД Джеймс Жан кратко презентовал основные результаты доклада World Investment Report 2022.

В ходе онлайн-встречи эксперты ЮНКТАД отметили, что в 2021 году в мире наблюдался рост инвестиций, хотя в промышленном секторе и зафиксирована определенная стагнация. Среди актуального сектора для привлечения инвестиций были отмечена альтернативная энергетика.

Экспертов также беспокоят возможные последствия новых ограничений, связанных с пандемией, рост учетной ставки в ведущих экономиках, негативные настроения на финансовых рынках и перспектива рецессии.

ЮНКТАД считает, что инвестиционные агентства в странах должны пересмотреть и улучшить условия для инвестирования в промышленные отрасли, а также внедрить налоговые реформы, которые позволят уменьшить количество инвестирования через оффшоры.

Кроме того, в ходе проведения встречи был поднят вопрос о том, что все страны по-разному рассчитывают инвестиционную эффективность. Для того, чтобы свести различия к минимуму ЮНКТАД советует пользоваться единой методологией, которую можно найти на ресурсах ООН.

Представители WAIPA сообщили о создании платформы для инвестиционных агентств разных стран, на которой можно размещать информацию о важных мероприятиях (деловые форумы, бизнес-миссии и т. д.).

В работе конференции, кроме Беларуси, участвовали представители более 20 государств: Индии, Казахстана, Российской Федерации и других.

Национальное агентство инвестиций и приватизации является членом WAIPА с 2020 года. Ежегодно представители этой авторитетной организации, которая объединяет более 100 инвестиционных агентств по всему миру, встречаются, чтобы сверить часы и поделиться друг с другом опытом.