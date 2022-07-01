Дагестан заинтересован в создании совместного производства гусеничных малогабаритных тракторов BELARUS. Об этом стало известно по итогам встречи генерального директора ОАО «МТЗ» Виталия Вовка с главой правительства Дагестана Абдулмуслимом Абдулмуслимовым, которая состоялась 30 июня 2023 года на белорусском предприятии.

Сегодня в сельскохозяйственных предприятиях Дагестана работают более 4,5 тысячи тракторов BELARUS. Большая часть техники нуждается в ремонте.

«Наша задача не только обновить тракторный парк Дагестана, но и создать центры по ремонту, в том числе капитальному, чтобы помочь дагестанским аграриям сэкономить средства и направить их на развитие сельского хозяйства региона», - сказал Виталий Вовк.

Как сообщает Telegram-канал МТЗ, на встрече также обсуждался вопрос поставок из Беларуси в Дагестан другой сельскохозяйственной техники - картофелесажалок, сеялок, культиваторов и других видов.