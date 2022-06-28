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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛГИСС ПРОВЕДЕТ ИСПЫТАНИЯ РЯДА ПРОДУКЦИИ УЗБЕКСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ


17:08 29.06.2022

БелГИСС проведет испытания ряда продукции узбекских организаций. Такая договоренность достигнута в ходе состоявшихся 29 июня 2022 г. в БелГИСС переговоров с ООО TEXNOPARK (Узбекистан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, узбекская сторона высказала заинтересованность в сотрудничестве по вопросам области оценки соответствия и качества и в рамках других проектов, реализуемых в ООО TEXNOPARK. В частности, по производству счетчиков воды, газа, лифтового оборудования. В адрес директора БелГИСС Александра Скуратова поступило приглашение посетить TEXNOPARK в ближайшее время.

Следует отметить, что в рамках визита 27-29 июня в Беларусь узбекские специалисты провели не только переговоры, но и посетили испытательный центр БелГИСС, подробно изучили имеющуюся в институте испытательную базу по параметрам энергоэффективности различных видов продукции.

Визит делегации проходит в развитие договоренностей, достигнутых в ходе посещения этого предприятия премьер-министрами стран Романом Головченко и Абдуллой Ариповым в апреле 2022 г. ООО TEXNOPARK объединяет 17 проектов, ориентированных на практическую реализацию задач, поставленных президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым по созданию высокотехнологичных, конкурентоспособных, экспортно ориентированных и импортозамещающих производств промышленной продукции и бытовой техники.

Проект по созданию в Узбекистане лаборатории по испытаниям продукции по параметрам энергоэффективности станет стартовой точкой сотрудничества Беларуси и Узбекистана.

«У нас есть очень большая потребность в такой лаборатории», – отметил главный специалист по стандартизации и сертификации ООО TEXNOPARK Джавлон Каттаходжаев.

Специалисты БелГИСС, в испытательном центре которого проводятся испытания по энергоэффективности широкой номенклатуры продукции и оборудования, окажут содействие в части информирования о технических требованиях к продукции и методах ее испытаний. Узбекскую сторону в первую очередь интересуют стиральные машины, телевизоры, холодильники, духовые шкафы, офисная техника. Белорусские специалисты также будут консультировать по вопросам перечня необходимого оборудования, компетенций для работы на нем.
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