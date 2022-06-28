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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПРЕДСТАВИЛА В МАГАТЭ ДОКЛАД ОБ ОБРАЩЕНИИ С ОТРАБОТАВШИМ ТОПЛИВОМ И РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ
15:32 29.06.2022
Очередной Национальный доклад Беларуси о выполнении Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами представлен в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене 29 июня 2022 г. в рамках 7-го обзорного совещания сторон конвенции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, доклад содержит информацию о государственной политике в сфере обращения с отработавшим топливом и радиоактивными отходами в Беларуси, практических мерах по ее реализации, включая формирование соответствующей нормативно-правовой базы, подготовку кадров, взаимодействие на системной основе с ведущими международными организациями, в том числе МАГАТЭ. В документе также отражены данные о выполнении белорусской стороной рекомендаций по итогам рассмотрения предыдущего доклада.
В рамках состоявшихся в Вене пленарных заседаний и работы страновых групп отмечен прогресс Беларуси в сфере выстраивания национальной политики по обращению с отработавшим топливом и радиоактивными отходами строящейся БелАЭС, имплементации ключевых задач по обращению с радиоактивными отходами в программные и отраслевые документы. Опыт Беларуси вызвал интерес как в части уже реализованных практик, так и в вопросах стратегического планирования.
Доклад разработан Госатомнадзором в сотрудничестве с Министерством энергетики и другими заинтересованными госорганами.
Объединенная конвенция о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами принята в 1997 году. В числе ее целей - достижение и поддержание высокого уровня безопасности обращения с отработавшим топливом и радиоактивными отходами в мире путем укрепления национальных мер и международного сотрудничества. Беларусь является участником конвенции с 2003 года.
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