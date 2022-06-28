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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


РОССИЯ МОЖЕТ СТАТЬ ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ РЫНКОВ СБЫТА БЕЛОРУССКИХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ


13:45 29.06.2022

Перспективы экспорта белорусских пиломатериалов с учетом постепенной переориентации их поставок на новые рынки обсуждены в ходе встречи представителей Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) с делегацией Федерального агентства лесного хозяйства России, ФБУ «Рослесозащита» и ФБУ «Рослесинфорг».

По мнению участников мероприятия, на фоне снижения экспортных цен на пиломатериалы и существенного укрепления курса российского рубля продукция белорусских деревообрабатывающих предприятий может быть востребована в Российской Федерации и занять там определенную нишу.

«В прошлом году за рубеж через биржевую площадку было реализовано более 2 млн кубометров пиломатериалов, причем около 90% пришлось на страны Евросоюза и Великобританию. Разумеется, в одночасье перенаправить весь этот объем на альтернативные рынки не представляется возможным. Вместе с тем, благодаря интенсивной работе с потенциальными покупателями, определенных результатов мы уже достигли. В частности, в разы вырос экспорт пилопродукции в Азербайджан, активно идут продажи в Китай, Турцию, Израиль, Узбекистан и Грузию. Кроме того, боле чем в 7 раз увеличились поставки в Россию, которая раньше практически не покупала доску белорусского производства. Во многом это связано с гибкой ценовой политикой отечественных экспортеров, которые сумели оперативно адаптироваться к «новой реальности» и предложить рынку конкурентоспособную по качеству и стоимости продукцию. Поэтому с учетом текущего уровня цен в Российской Федерации и хорошо налаженного транспортного сообщения между нашими странами рассматриваем это экспортное направление как одно из самых приоритетных наряду с Азией и Ближним Востоком», – отметил заместитель председателя правления БУТБ Алексей Мацевило, отвечая на вопросы членов российской делегации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в рамках дискуссии был также затронут вопрос использования белорусской биржевой площадки компаниями-нерезидентами для совершения транзитных сделок и представлен успешный опыт БУТБ по организации специальных экспортных торговых сессий с доставкой товара до конечного потребителя в стране назначения, что позволило существенно нарастить продажи лесопродукции в Китай и Великобританию.
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