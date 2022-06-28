Национальный центр маркетинга совместно с Министерством иностранных дел на базе Делового и культурного комплекса посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Москве провел 28 июня 2022 г. Белорусско-латиноамериканский форум с участием глав дипломатических миссий стран Латинской Америки, аккредитованных в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, форум представил собой актуальную площадку для презентации белорусского промышленного и экспортного потенциала, проведения дискуссий, а также поиска имеющихся «точек роста» торгового взаимодействия.

В рамках мероприятия состоялось выступление директора Национального центра маркетинга Николая Борисевича. Участникам форума презентованы возможности Центра по оказанию содействия в развитии делового сотрудничества организаций Беларуси и стран Латинской Америки.

Конкретные предложения по развитию торгово-экономического взаимодействия были представлены в ходе выступлений заместителя министра иностранных дел Евгения Шестакова, заместителя председателя концерна «Белнефтехим» Владимира Сизова, начальника главного управления Министерства промышленности Беларуси Анатолия Гриневича, а также начальника управления управляющей компании холдинга «Белфармпром» Кирилла Ермоловича.

В частности, концерн «Белнефтехим» в качестве перспективных товарных позиций экспорта обозначил сверхкрупногабаритные шины для карьерной техники с диаметром от 51 до 63 дюймов, полиэтилен высокого давления, акриловое волокно, азотные удобрения, стеклонити, кремнеземные нити, стеклоровинги и стеклоткани и т.д.

В. Сизов также отметил, что следующими возможными направлениями сотрудничества могут стать поставки сырья, оборудования и комплектующих для химических и нефтехимических предприятий Беларуси, работа по линии имеющихся инвестпроектов нефтехимического комплекса.

В свою очередь представитель Министерства промышленности отметил, что для рынка Латинской Америки могут представлять интерес поставки белорусской сельхозтехники, лесной техники ОАО «Амкодор», разработанной для эксплуатации в жарком климате, двигателей для переоборудования машин с другими типами двигателей либо замены выработавших свой ресурс двигателей и т.д.

В мероприятии приняли участие такие ведущие предприятия машиностроительной и нефтехимической отраслей промышленности, как ОАО «Гомсельмаш», ООО «ТД МТЗ», ОАО «МАЗ», ОАО «Белкоммунмаш», ОАО «Нафтан», ОАО «Могилевхимволокно», ОАО «СветлогорскХимволокно».