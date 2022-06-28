ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.06.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛОРУССКО-ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ ФОРУМ ПРОШЕЛ В МОСКВЕ


12:36 29.06.2022

Национальный центр маркетинга совместно с Министерством иностранных дел на базе Делового и культурного комплекса посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Москве провел 28 июня 2022 г. Белорусско-латиноамериканский форум с участием глав дипломатических миссий стран Латинской Америки, аккредитованных в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, форум представил собой актуальную площадку для презентации белорусского промышленного и экспортного потенциала, проведения дискуссий, а также поиска имеющихся «точек роста» торгового взаимодействия.

В рамках мероприятия состоялось выступление директора Национального центра маркетинга Николая Борисевича. Участникам форума презентованы возможности Центра по оказанию содействия в развитии делового сотрудничества организаций Беларуси и стран Латинской Америки.

Конкретные предложения по развитию торгово-экономического взаимодействия были представлены в ходе выступлений заместителя министра иностранных дел Евгения Шестакова, заместителя председателя концерна «Белнефтехим» Владимира Сизова, начальника главного управления Министерства промышленности Беларуси Анатолия Гриневича, а также начальника управления управляющей компании холдинга «Белфармпром» Кирилла Ермоловича.

В частности, концерн «Белнефтехим» в качестве перспективных товарных позиций экспорта обозначил сверхкрупногабаритные шины для карьерной техники с диаметром от 51 до 63 дюймов, полиэтилен высокого давления, акриловое волокно, азотные удобрения, стеклонити, кремнеземные нити, стеклоровинги и стеклоткани и т.д.

В. Сизов также отметил, что следующими возможными направлениями сотрудничества могут стать поставки сырья, оборудования и комплектующих для химических и нефтехимических предприятий Беларуси, работа по линии имеющихся инвестпроектов нефтехимического комплекса.

В свою очередь представитель Министерства промышленности отметил, что для рынка Латинской Америки могут представлять интерес поставки белорусской сельхозтехники, лесной техники ОАО «Амкодор», разработанной для эксплуатации в жарком климате, двигателей для переоборудования машин с другими типами двигателей либо замены выработавших свой ресурс двигателей и т.д.

В мероприятии приняли участие такие ведущие предприятия машиностроительной и нефтехимической отраслей промышленности, как ОАО «Гомсельмаш», ООО «ТД МТЗ», ОАО «МАЗ», ОАО «Белкоммунмаш», ОАО «Нафтан», ОАО «Могилевхимволокно», ОАО «СветлогорскХимволокно».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.06.2022
валюта курс
EUR 2.6617
USD 2.5221
RUB 4.7379
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6617 +0.0001
USD 2.5221 -0.0059
RUB 4.7379 +0.0051
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6800 2.7150
USD 2.5160 2.5300
RUB 3.8000 4.7500
подробнее

Конвертация в банках
на 29.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0550 1.0660
EUR/RUB 58.0000 71.0000
USD/RUB 53.0000 66.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте