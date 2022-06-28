МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

РЕСПУБЛИКИ САХА ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ПОСТАВКАХ ТЕХНИКИ АМКАДОР

10:22 29.06.2022 Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «АМКОДОР»-управляющая компания холдинга» Олег Дикун 28 июня 2022 года встретился с представителями профильных министерств Республики Саха (Якутия). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинг, на встрече была презентована производственная линейка техники «АМКОДОР». Стороны обсудили вопросы поставки техники для нужд профильных министерств и подведомственных организаций.