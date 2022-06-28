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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РЕСПУБЛИКИ САХА ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ПОСТАВКАХ ТЕХНИКИ АМКАДОР
10:22 29.06.2022
Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «АМКОДОР»-управляющая компания холдинга» Олег Дикун 28 июня 2022 года встретился с представителями профильных министерств Республики Саха (Якутия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинг, на встрече была презентована производственная линейка техники «АМКОДОР». Стороны обсудили вопросы поставки техники для нужд профильных министерств и подведомственных организаций.
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